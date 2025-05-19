DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,63 -0,02%
ALTIN
4.029,52 0,15%
BITCOIN
4.097.215,06 -0,18%

Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda Büyük Başarı: Türkiye Takım Halinde Şampiyon Oldu

Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda Türkiye, takım halinde şampiyonluk elde etti.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:09
Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda Büyük Başarı: Türkiye Takım Halinde Şampiyon Oldu

Kick Boksta Coşkulu Şampiyona Antalya'da Gerçekleşti

Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlendi. Yaklaşık 3 bin 600 sporcu ve 43 ülkeden katılımcıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Takım Halinde Şampiyonluk Kazandı

Organizasyonun 5 gün süren turnuvasında, 7 farklı kategoride mücadele eden Türk sporcular, takım halinde şampiyonluk elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın ardından düzenlenen WAKO Akdeniz Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Kayıcı, hakemler, idareciler, antrenörler ve diğer görevli personellerle birlikte toplamda 5 bin kişinin bu büyük organizasyonda buluştuğunu ifade etti.

Dünya Kupası’nda Öne Çıkan Türk Sporcular

Başkan Kayıcı, bu organizasyonun en iyi turnuvalardan biri olduğunu belirterek, Dünya ve Avrupa şampiyonu birçok sportmenin mücadele ettiğini dile getirdi. “Türk sporcularımız, turnuvadaki başarılarıyla göğsümüzü kabarttı.” diyen Kayıcı, bu başarının arkasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

Son olarak, Kayıcı, önümüzdeki yıl yine Antalya’nın ev sahipliğinde benzer bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı
2
Nesine 3. Lig Play-off: Finalist Takımlar Belli Oldu
3
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı: Kurtuluş Kupası'nın kazananı belli oldu
4
Avrupa Şampiyonu Kaan Kahriman'ın Yeni Hedefi Olimpiyat Madalyası
5
Hatayspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Heyecanı Başlıyor
7
Türkiye Ragbi Federasyonu'nda 16 Bin Sporcu ile Büyüyen Branşlar

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler