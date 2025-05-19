Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda Büyük Başarı: Türkiye Takım Halinde Şampiyon Oldu

Kick Boksta Coşkulu Şampiyona Antalya'da Gerçekleşti

Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlendi. Yaklaşık 3 bin 600 sporcu ve 43 ülkeden katılımcıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Takım Halinde Şampiyonluk Kazandı

Organizasyonun 5 gün süren turnuvasında, 7 farklı kategoride mücadele eden Türk sporcular, takım halinde şampiyonluk elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın ardından düzenlenen WAKO Akdeniz Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Kayıcı, hakemler, idareciler, antrenörler ve diğer görevli personellerle birlikte toplamda 5 bin kişinin bu büyük organizasyonda buluştuğunu ifade etti.

Dünya Kupası’nda Öne Çıkan Türk Sporcular

Başkan Kayıcı, bu organizasyonun en iyi turnuvalardan biri olduğunu belirterek, Dünya ve Avrupa şampiyonu birçok sportmenin mücadele ettiğini dile getirdi. “Türk sporcularımız, turnuvadaki başarılarıyla göğsümüzü kabarttı.” diyen Kayıcı, bu başarının arkasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

Son olarak, Kayıcı, önümüzdeki yıl yine Antalya’nın ev sahipliğinde benzer bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası, Antalya'da gerçekleştirildi.