Türkiye Atıcılık Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4 Bronz Madalya

Türk Atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda Başarı

Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, katıldıkları organizasyondan toplamda 4 bronz madalya ile döndü. Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleştirilen bu uluslararası turnuvada, Türkiye Atıcılık Federasyonu'na bağlı 9 sporcu temsil edildi.

Madalya Kazanan Sporcular

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcu takımları ve bireysel sporcular ise şu şekilde sıralanıyor:

18 Yaş Altı

Trio Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek Takım: Asya Yılmaz , Elif Berfin Altun , Rana Gözübüyük

, , 16 Yaş Altı

Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek: Rana Gözübüyük

Erkekler 10 metre Havalı Tabanca: Eren Kalfa

Trio Erkekler 10 metre Havalı Tabanca Takım: Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu, Ömer Tuna Göktekin

Bu başarı, Türk atıcılığının uluslararası alandaki gelişimini ve genç sporcuların potansiyelini gözler önüne seriyor.