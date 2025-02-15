Türkiye Atıcılık Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4 Bronz Madalya

16 ve 18 yaş altı Türk sporcular, Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda toplam 4 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:27
Türkiye Atıcılık Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4 Bronz Madalya

Türk Atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda Başarı

Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, katıldıkları organizasyondan toplamda 4 bronz madalya ile döndü. Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleştirilen bu uluslararası turnuvada, Türkiye Atıcılık Federasyonu'na bağlı 9 sporcu temsil edildi.

Madalya Kazanan Sporcular

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcu takımları ve bireysel sporcular ise şu şekilde sıralanıyor:

  • 18 Yaş Altı
  • Trio Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek Takım: Asya Yılmaz, Elif Berfin Altun, Rana Gözübüyük
  • 16 Yaş Altı
  • Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek: Rana Gözübüyük
  • Erkekler 10 metre Havalı Tabanca: Eren Kalfa
  • Trio Erkekler 10 metre Havalı Tabanca Takım: Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu, Ömer Tuna Göktekin

Bu başarı, Türk atıcılığının uluslararası alandaki gelişimini ve genç sporcuların potansiyelini gözler önüne seriyor.

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