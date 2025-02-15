Türkiye Atıcılık Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4 Bronz Madalya

Türk Atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda Başarı
Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, katıldıkları organizasyondan toplamda 4 bronz madalya ile döndü. Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleştirilen bu uluslararası turnuvada, Türkiye Atıcılık Federasyonu'na bağlı 9 sporcu temsil edildi.
Madalya Kazanan Sporcular
Şampiyonada madalya kazanan milli sporcu takımları ve bireysel sporcular ise şu şekilde sıralanıyor:
- 18 Yaş Altı
- Trio Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek Takım: Asya Yılmaz, Elif Berfin Altun, Rana Gözübüyük
- 16 Yaş Altı
- Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek: Rana Gözübüyük
- Erkekler 10 metre Havalı Tabanca: Eren Kalfa
- Trio Erkekler 10 metre Havalı Tabanca Takım: Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu, Ömer Tuna Göktekin
Bu başarı, Türk atıcılığının uluslararası alandaki gelişimini ve genç sporcuların potansiyelini gözler önüne seriyor.