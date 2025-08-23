Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Şampiyonlar Ankara'da Belirlendi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı; teklerde Mehmet Can Töremiş ve Ravza Bodur şampiyon oldu. Erzincan Türk Telekom en başarılı kulüp oldu.