Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Şampiyonlar Ankara'da Belirlendi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı; teklerde Mehmet Can Töremiş ve Ravza Bodur şampiyon oldu. Erzincan Türk Telekom en başarılı kulüp oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:17
Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Şampiyonlar Ankara'da Belirlendi

Türkiye Badminton Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası, federasyonun tesislerinde tamamlandı. Organizasyon sonucunda ulusal şampiyonlar belli oldu.

Şampiyonlar

Tek erkekler: Mehmet Can Töremiş

Tek kadınlar: Ravza Bodur

Çift erkekler: Buğra Aktaş ile Emre Sönmez

Çift kadınlar: Yasemen Bektaş ile Sinem Yıldız

Karışık çiftler: Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş

Kulüp Sıralaması

En başarılı kulüp sıralamasının zirvesinde ise Erzincan Türk Telekom yer aldı.

