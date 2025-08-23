Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Şampiyonlar Ankara'da Belirlendi

Türkiye Badminton Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası, federasyonun tesislerinde tamamlandı. Organizasyon sonucunda ulusal şampiyonlar belli oldu.
Şampiyonlar
Tek erkekler: Mehmet Can Töremiş
Tek kadınlar: Ravza Bodur
Çift erkekler: Buğra Aktaş ile Emre Sönmez
Çift kadınlar: Yasemen Bektaş ile Sinem Yıldız
Karışık çiftler: Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş
Kulüp Sıralaması
En başarılı kulüp sıralamasının zirvesinde ise Erzincan Türk Telekom yer aldı.