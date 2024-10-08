Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu: Gelecek Vizyonları

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 yaz aylarının Türk basketbolu için bir dönüşüm dönemine işaret ettiğini belirtti.

Başkan Türkoğlu'nun Açıklamaları

TBF'nin Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen olağan genel kurulunda, başkan adayları projelerini aktarırken, yönetim kurulu faaliyetleri, denetim ve mali rapor oy birliğiyle onaylandı. Hidayet Türkoğlu, görevde bulunduğu 8 yıllık dönemde Türk basketbolunu güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, TBF'nin en güçlü mali yapısına kendi dönemlerinde ulaşıldığını vurguladı.

Türkoğlu, Türkiye'de son 3 yılda 18 uluslararası faaliyete ev sahipliği yaptıklarını ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

2025 Hedefleri ve Yatırımlar

Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi ve diğer spor tesisleri hakkında bilgiler vererek, bu merkezlerin maddi ve sportif başarılar getireceğini söyledi. "2025 yazı tekrar çıkış sürecimiz olacak" diyerek milli takımlar hedeflerini açıkladı.

Efe Aydan'ın Projeleri

Başkan adayı Efe Aydan, geleneksel basketboldan 3x3 basketbola kadar birçok alanda yenilikler yapmayı planladığını söyledi. Aydan, milli takımın uluslararası sıralamalarda daha iyi bir yer edinmesi gerektiğini dile getirerek, kulüplerin gelirlerinin artırılmasına yönelik projeler geliştireceğini belirtti.

Aydan, özellikle alt liglerde kulüplerin sorunlarına dikkat çekti ve "Anadolu'da basketbolun gelişmesi şart. Okullarda beden eğitimi öğretmenleri eğitilmeli" dedi. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na iki takım göndermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Her iki adayın projeleri, Türk basketbolunun geleceği için belirlenen önemli hedefleri ve değişimlere dair vizyonlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, başkan adayı Efe Aydan konuşma yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da yapıldı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu genel kurulda oy kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da yapıldı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu genel kurulda oy kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da yapıldı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu genel kurulda oy kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da yapıldı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu genel kurulda oy kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da yapıldı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu genel kurulda oy kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun olağan genel kurulu, Ankara'da yapıldı. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan ve aday Hidayet Türkoğlu genel kurulda oy kullandı.