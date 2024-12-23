Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. Haftanın Kapanışı: Haremspor Galibiyetle Ayrıldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. Haftanın Son Maçı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. hafta mücadelesi, Haremspor ve Kapaklıspor arasında oynanan bir maçla tamamlandı. Haremspor, bu karşılaşmayı 92-77 lik skorla kazandı.

Ligdeki Durum

Bu sonucun ardından, Esenler Erokspor 30 puanla liderliğini sürdürmeye devam ediyor. 17. hafta sonuçlarının ardından ligdeki takımların durumu merakla takip ediliyor.

Bir Sonraki Maç Tarihleri

Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları 27, 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Takımlar bu mücadeleler için hazırlıklarını sürdürüyor.