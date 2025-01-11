Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. Hafta Sonuçları: 2 Maç Oynandı, 1 Maç Tatil Edildi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında 2 maç oynandı, 1 maç teknik nedenlerle tatil edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:52
Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. Hafta Sonuçları: 2 Maç Oynandı, 1 Maç Tatil Edildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. Hafta Gelişmeleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında bugün önemli gelişmeler yaşandı. İki maç tamamlanırken, bir müsabaka teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi.

Erteleme ve Oynanan Maçların Sonuçları

MKE Ankaragücü İkon Menkul-Trabzonspor maçı, ilk periyot bitimine 3 dakika 2 saniye kala, hem skorbord hem de şut saatindeki sorunlar yüzünden hakemler tarafından tatil edildi. Bu durum seyirciyi üzüntüye boğarken, günün diğer maçları ise oldukça çekişmeli geçti.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekilde:

  • Konya Büyükşehir Belediyespor - Kapaklıspor: 96-79
  • Carpartner TED Ankara Kolejliler - Pizzabulls CO Basket: 80-77

Lig devam ederken, takımların mücadeleleri izleyiciler için heyecan verici bir atmosfer sunmayı sürdürüyor.

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