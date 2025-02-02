Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında 5 karşılaşma gerçekleşti. Ancak, bugün oynanması beklenen MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor maçı ertelemeye gitti.

Ligdeki diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:

Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor: 86-76

- OGM Ormanspor: Pizzabulls Co Basket - Çayırova Belediyesi : 74-75

: Trabzonspor - Bandırma Bordo Basketbol: 97-70

- Bandırma Bordo Basketbol: Kapaklıspor - iLab Basketbol : 73-95

: Haremspor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83

Bu etkinlikler, ligdeki takımlar arasındaki rekabetin ve heyecanın devam ettiğini gösteriyor.