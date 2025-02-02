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Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta 5 karşılaşma ile tamamlandı; Ankaragücü-Finalspor maçı ertelendi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 21:02
Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Heyecanı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında 5 karşılaşma gerçekleşti. Ancak, bugün oynanması beklenen MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor maçı ertelemeye gitti.

Ligdeki diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:

  • Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor: 86-76
  • Pizzabulls Co Basket - Çayırova Belediyesi: 74-75
  • Trabzonspor - Bandırma Bordo Basketbol: 97-70
  • Kapaklıspor - iLab Basketbol: 73-95
  • Haremspor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83

Bu etkinlikler, ligdeki takımlar arasındaki rekabetin ve heyecanın devam ettiğini gösteriyor.

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