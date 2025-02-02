Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Heyecanı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında 5 karşılaşma gerçekleşti. Ancak, bugün oynanması beklenen MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor maçı ertelemeye gitti.
Ligdeki diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:
- Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor: 86-76
- Pizzabulls Co Basket - Çayırova Belediyesi: 74-75
- Trabzonspor - Bandırma Bordo Basketbol: 97-70
- Kapaklıspor - iLab Basketbol: 73-95
- Haremspor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 96-83
Bu etkinlikler, ligdeki takımlar arasındaki rekabetin ve heyecanın devam ettiğini gösteriyor.