Söğütspor'un Yeni Başkanı Halil Güzel Seçildi

Söğütspor'un eski başkanlarından Halil Güzel, dün yapılan olağanüstü kongrede BAL 5. Grup temsilcisinin yeni başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:42
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'un yeni başkanı Halil Güzel oldu.

Kongre ve başkan değişimi

BAL 5. Grupta mücadele eden Söğütspor'da, İbrahim Ertuğ Bakkalcı'nın geçtiğimiz Kasım ayında özel sebepler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından, dün Söğüt’te yapılan olağan üstü kongre ile kulübün eski başkanlarından Halil Güzel elini taşın altına koyarak yeniden başkan seçildi.

Yeni başkandan ilk açıklama

Halil Güzel düzenlenen kongre sonrası şu ifadeleri kullandı: "Hep birlikte yeni yönetimimiz ile bir araya gelerek tanışmak istedik. Bu süreçten sonra her şey yeniden başlıyor. İyi görüşmelerimiz var. Yönetim kurulu olarak Söğüt Spor’umuzun geleceği için çalışıyoruz. Burası büyük bir camia, üzerimize düşen ne varsa her şeyi yapacağız. Bir teşekkürü de bizden önce görev yapan her zaman yanımızda olan, Ferhat Durgut başkanıma ve İbrahim Ertuğ Bakkalcı ile yönetimine etmek istiyorum. Zor bir süreci idare ettiler. Allah hepsinden de razı olsun. Tekrar devir aldığımız bu bayrağı inşallah en güzel şekilde taşımaya çalışacağız".

