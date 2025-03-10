Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maçı Tamamlandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta Esenler Erokspor ve MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ün mücadelesiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:01
Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maçı Tamamlandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Haftanın Kapanışı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, Esenler Erokspor ile MKE Ankaragücü Ikon Menkul arasındaki zorlu bir karşılaşmayla sona erdi.

Esenler Erokspor ve MKE Ankaragücü Mücadelesi

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Esenler Erokspor'u 85-72 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligin dinamiklerini bir kez daha değiştirdi ve puan durumu için kıyasıya bir rekabetin habercisi oldu.

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