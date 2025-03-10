Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maçı Tamamlandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Haftanın Kapanışı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, Esenler Erokspor ile MKE Ankaragücü Ikon Menkul arasındaki zorlu bir karşılaşmayla sona erdi.

Esenler Erokspor ve MKE Ankaragücü Mücadelesi

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Esenler Erokspor'u 85-72 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligin dinamiklerini bir kez daha değiştirdi ve puan durumu için kıyasıya bir rekabetin habercisi oldu.