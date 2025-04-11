Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de Başarıyla Tamamlandı

Kocaeli'de Türkiye Boccia Şampiyonası Gerçekleşti

Türkiye'de engelli sporcuların yeteneklerini sergilediği Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de sona erdi. 133 sporcunun katıldığı bu ulusal organizasyon, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu (TBBDF) öncülüğünde gerçekleştirildi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle Gebze ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) Spor Salonu'nda yapıldı.

Sporcular 13 Kategoride Yarıştı

26 kulüpten gelen 41 kadın ve 92 erkek engelli sporcu, şampiyonanın altıncı ve son gününde BC1-2 takımlar, BC3 çiftler ve BC4 çiftler kategorilerinde finale yükseldi. Final müsabakalarının ardından, elde edilen başarılar doğrultusunda madalyalar, 13 farklı kategoride dereceye giren sporculara takdim edildi.

Federasyondan Gelecek Teminatı

TBBDF Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, sporcuların bu müsabakalarda önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti. Bayazıtlı, "İnşallah önümüzdeki günlerde federasyon olarak üzerimize düşeni yapıp dünyaya adını duyuracak şampiyonlar yetiştireceğiz," şeklinde konuştu.

Geleceğin Teminatı

Kocaeli'deki etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, engelli bireylerin spora katılımının sporun güzelliğini artırdığını ifade etti. Yavaşer, Kocaeli'de mücadele eden sporcuların gelecekte Türkiye'yi daha iyi yerlerde temsil edeceğini vurguladı.

Bedensel engelli 133 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın altıncı ve son gününde BC1-2 takımlar, BC3 çiftler ve BC4 çiftler kategorilerinde oynanan final müsabakalarının ardından 13 kategoride dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Bedensel engelli 133 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın altıncı ve son gününde BC1-2 takımlar, BC3 çiftler ve BC4 çiftler kategorilerinde oynanan final müsabakalarının ardından 13 kategoride dereceye giren sporculara madalyaları verildi.