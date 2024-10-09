Türkiye Briç Federasyonu'nda Yeni Dönem: Esat Murat Molva Başkan Seçildi

Türkiye Briç Federasyonu'nda Yeni Başkan Esat Murat Molva

Türkiye Briç Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Yapılan seçimlerde mevcut başkan Yasemin Merçil'in aday olmadığı süreçte, Esat Murat Molva tek aday olarak başkanlık için yarıştı.

Seçim Sonuçları ve Yeni Yönetim

Federasyon başkanlığı için yapılan oylamada, 65 oyun 62’sini alarak başkanlık koltuğuna oturan Esat Murat Molva, yapılan genel kurul toplantısında faaliyet ve denetim raporlarının da ibra edildiğini belirtti.

Esat Murat Molva'nın Hedefleri

Yeni başkan Molva, yaptığı konuşmada briç camiasının içinden biri olduğunu ve federasyonda daha önce görev yapmış tüm başkanlarla birlikte çalıştığını vurguladı. Briç branşını olimpik spor olarak görmeleri gerektiğine dikkat çeken Molva, federasyonun daha görünür olması adına çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Spor Kulüplerine Destek

İleriye dönük planlarından bahseden Molva, aşamalı olarak elektronik briç sistemine geçiş yapmayı ve anlaşmazlıkların çözümünde kameralı sistem kullanmayı düşündüklerini söyledi. "Pandemiden ve depremden etkilenen kulüplerin önünü açmak istiyoruz. Briç için güzel şeyler gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Arkadaşlarla birlikte bu hedefe ulaşmak için samimi bir çaba içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu

Esat Murat Molva'nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Aykut Aksu, Samet Karagöz, Can Berktaş, Sevinç Atay, Kaan Aydın, Burhan Poshoroğlu, Uğur Öncel, Hacı Ali Çelik, Talip Çankırı ve Tuncer Şengöz yer aldı.