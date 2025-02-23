Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası Tamamlandı: Rekorlar ve Madalyalar Dağıtıldı

Şampiyona Detayları

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda üç gün boyunca gerçekleşti. 26 kategoride düzenlenen organizasyona 12 ülkeden 445 sporcu katıldı ve madalya mücadelesi verdi.

Öne Çıkan Performanslar

Şampiyona boyunca birçok dikkat çekici performans sergilendi. Simay Özçiftçi, kadınlar 200 metrede 23.67 ile altın madalyanın sahibi oldu ve Sıla Koloğlu'na ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Madalya Kazanan Sporcular

Erkekler Gülle Atma:

1. Hasan Saygı - 16,85

2. Mustafa Efe Kuru - 15,57

3. Arda Efe Karakurt - 15,42

Kadınlar Gülle Atma:

1. Pınar Akyol - 15,95

2. Berivan Yiğit - 14,02

3. Ebrar Keskin - 13,94

Kadınlar 1500 Metre:

1. Derya Kunur - 4.19.90

2. Pelinsu Şahin - 4.20.50

3. Damla Çelik - 4.24.76

Erkekler 60 Metre Engelli:

1. Mikdat Sevler - 7.77

2. Deniz Kaan Kartal - 7.86

3. Ayetullah Demir - 7.89

Kadınlar 60 Metre:

1. Simay Özçiftçi - 7.47

2. Büşra Akay - 7.64

3. Zülha Armutcu - 7.66

Kadınlar 800 Metre:

1. Elif Beyza Kökçüoğlu - 2.09.30

2. Damla Çelik - 2.11.09

3. Dilan Yılmaz - 2.11.80

Kadınlar Uzun Atlama:

1. Yasemin Zehra Börekçi - 6,19

2. Nur Arı - 6,04

3. Aleyna Karabulut - 6,03

Erkekler Yüksek Atlama:

1. Enes Talha Şenses - 2,03

2. Emir Can Karagül - 2

3. Muhammed Yasir Kıran - 1,95

Erkekler 800 Metre:

1. Ömer Faruk Bozdağ - 1.47.2

2. Mevlüt Aras - 1.49.71

3. Mevlüt Selek - 1.51.17

Kadınlar 400 Metre:

1. Eda Nur Tulum - 54.47

2. Aysel Önder - 56.21

3. Elif Polat - 57.33

Erkekler 400 Metre:

1. İsmail Nezir - 46.84

2. Berke Akçam - 46.91

3. Kubilay Ençu - 48.20

Kadınlar 60 Metre Engelli:

1. Yaren Yıldırım - 8.44

2. Elif Ilgaz - 8.50

3. Bahar Öztürk - 8.60

Erkekler Üç Adım Atlama:

1. Samet Kürşat Kaya - 14,53

2. Mahir İçli - 14,31

3. Ebubekir Erdoğan - 14

Erkekler 60 Metre:

1. Mustafa Kemal Ay - 6.79

2. Hüseyin Mutlu Korkmaz - 6.87

3. Şükrü Gamsız - 6.95

Erkekler 1500 Metre:

1. Emin Berke Murathan - 3.45.52

2. Salih Teksöz - 3.46.65

3. Kıyasettin Kara - 3.48.06

Erkekler Sırıkla Atlama:

1. Erdem Tilki - 5

2. Zeki Cem Tenekebüken - 4,80

3. İltan Karadeniz - 4

Erkekler Uzun Atlama:

1. Hüseyin Ocak - 7,22

2. Barış Köroğlu - 7

3. Bilal Durul - 6,93

Kadınlar 3000 Metre:

1. Pelinsu Şahin - 9.12.80

2. Derya Kunur - 9.20.29

3. Döndü Kübra Poyraz - 9.40.72

Erkekler 3000 Metre:

1. Salih Teksöz - 8.02.38

2. Abdulhalik Çağıran - 8.03.87

3. Kıyasettin Kara - 8.04.58

Kadınlar Üç Adım Atlama:

1. Tuğba Danışmaz - 13,66

2. Kadriye Dilek Durmuş - 13,42

3. Nur Arı - 13,96

Kadınlar 200 Metre:

1. Simay Özçiftçi - 23.67

2. Elif Polat - 24.13

3. Sıla Koloğlu - 24.45

Erkekler 200 Metre:

1. Deniz Kaan Kartal - 21.25

2. İsmail Nezir - 21.48

3. Kubilay Ençu - 21.93

Erkekler 4x400 Metre Bayrak Yarışı:

1. TSK Spor Gücü, Mahmut Kurt, Mert Taşcı, Umut Çelik, Ahmet Buğra Kurt

2. MSÜ Hava Harp Okulu, Mücahit Gülsüm, Muhammed Sefa Akarsu, Sefa Kamil İşcan, Mert Dündar

3. Gaziantep İl Karması, Aykut Özer, Kerem Dutlu, Furkan Kanlı, Kaan Eryatar