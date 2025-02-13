Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Karataş, Bakan Bak'ı Ziyaret Etti

Karataş, Bakan Bak ile Eskrim Geleceğini Konuştu

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin amacı, Antalya'da düzenlenecek olan Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası hakkında detayları paylaşmak ve bakanı organizasyona davet etmekti.

Açıklamada, görüşmenin önemli başlıklarından birinin Türk eskriminin uluslararası arenadaki hedefleri olduğu belirtilirken, #Los Angeles 2028 Olimpiyatları hazırlıkları da ele alındı. Bu süreçlerin başarıyla sürdürülmesi, Türk sporunun uluslararası başarıları açısından kritik bir öneme sahip.

Bakan Bak ayrıca, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ile de önemli görüşmeler yaparak, farklı branşlarda Türkiye'nin spor başarılarını desteklemek için çözümler aradı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş (sağda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı (solda) makamında ziyaret etti.