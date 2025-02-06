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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Toplanıyor

6. Olağan ve Mali Genel Kurul, 8 Şubat'ta Ankara'da yapılacak. Başkan adayı ise Abdülhadi Turus.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:53
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Toplanıyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nu 8 Şubat Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantı yeterli çoğunluğun sağlanması halinde saat 10.00'da The Green Park Otel'de yapılacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul bir gün sonra, yani 9 Şubat Pazar günü aynı saat ve yerde düzenlenecek.

Bu toplantıda, başkanlık için aday başvurusunda bulunan dosyalar değerlendirildi. Değerlendirme komisyonu tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen Abdulhadi Turus, başkan adayı olarak belirlendi.

Buna göre, genel kurulda mevcut başkan vekili Abdülhadi Turus, tek aday olarak seçime girecek.

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