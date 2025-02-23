Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda Madalya Savaşları

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası Tamamlandı
Ankara'da gerçekleştirilen Adnan Özmen Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası başarıyla sonuçlandı. 2023 yılında vefat eden eski milli judocu ve antrenör Adnan Özmen anısına düzenlenen bu prestijli organizasyona, Türkiye'nin 52 ilinden toplamda 702 sporcu katıldı.
Altın Madalyaların Sahipleri
Türkiye Judo Federasyonu tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada, sıkletlerine göre altın madalya kazanan sporcular şu şekilde belirlendi:
Kadınlar
- Zilan Ertem - 48 kilo
- Sura Nil Karasu - 52 kilo
- Elif Ağar - 57 kilo
- Sinem Oruç - 63 kilo
- Ecem Baysuğ - 70 kilo
- Gülsüm Ağaç - 78 kilo
- Sema Mete - +78 kilo
Erkekler
- Ramazan Kibaroğlu - 60 kilo
- Hilmi Mucık - 66 kilo
- Abdullah Turgutlu - 73 kilo
- Erman Gürgen - 81 kilo
- Mertcan Kömpe - 90 kilo
- Mevlüt Öztaş - 100 kilo
- Recep Ergin - +100 kilo
Genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bu şampiyona, geleceğin şampiyonlarını keşfetmek açısından büyük bir önem taşıyor.