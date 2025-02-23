Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda Madalya Savaşları

Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası sona erdi, 52 ilden 702 sporcu madalya için mücadele etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:32
Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda Madalya Savaşları

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası Tamamlandı

Ankara'da gerçekleştirilen Adnan Özmen Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası başarıyla sonuçlandı. 2023 yılında vefat eden eski milli judocu ve antrenör Adnan Özmen anısına düzenlenen bu prestijli organizasyona, Türkiye'nin 52 ilinden toplamda 702 sporcu katıldı.

Altın Madalyaların Sahipleri

Türkiye Judo Federasyonu tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada, sıkletlerine göre altın madalya kazanan sporcular şu şekilde belirlendi:

Kadınlar

  • Zilan Ertem - 48 kilo
  • Sura Nil Karasu - 52 kilo
  • Elif Ağar - 57 kilo
  • Sinem Oruç - 63 kilo
  • Ecem Baysuğ - 70 kilo
  • Gülsüm Ağaç - 78 kilo
  • Sema Mete - +78 kilo

Erkekler

  • Ramazan Kibaroğlu - 60 kilo
  • Hilmi Mucık - 66 kilo
  • Abdullah Turgutlu - 73 kilo
  • Erman Gürgen - 81 kilo
  • Mertcan Kömpe - 90 kilo
  • Mevlüt Öztaş - 100 kilo
  • Recep Ergin - +100 kilo

Genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bu şampiyona, geleceğin şampiyonlarını keşfetmek açısından büyük bir önem taşıyor.

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