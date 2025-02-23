Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda Madalya Savaşları

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası Tamamlandı

Ankara'da gerçekleştirilen Adnan Özmen Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası başarıyla sonuçlandı. 2023 yılında vefat eden eski milli judocu ve antrenör Adnan Özmen anısına düzenlenen bu prestijli organizasyona, Türkiye'nin 52 ilinden toplamda 702 sporcu katıldı.

Altın Madalyaların Sahipleri

Türkiye Judo Federasyonu tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada, sıkletlerine göre altın madalya kazanan sporcular şu şekilde belirlendi:

Kadınlar

Zilan Ertem - 48 kilo

- 48 kilo Sura Nil Karasu - 52 kilo

- 52 kilo Elif Ağar - 57 kilo

- 57 kilo Sinem Oruç - 63 kilo

- 63 kilo Ecem Baysuğ - 70 kilo

- 70 kilo Gülsüm Ağaç - 78 kilo

- 78 kilo Sema Mete - +78 kilo

Erkekler

Ramazan Kibaroğlu - 60 kilo

- 60 kilo Hilmi Mucık - 66 kilo

- 66 kilo Abdullah Turgutlu - 73 kilo

- 73 kilo Erman Gürgen - 81 kilo

- 81 kilo Mertcan Kömpe - 90 kilo

- 90 kilo Mevlüt Öztaş - 100 kilo

- 100 kilo Recep Ergin - +100 kilo

Genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bu şampiyona, geleceğin şampiyonlarını keşfetmek açısından büyük bir önem taşıyor.