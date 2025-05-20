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Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da 19 Mayıs anısına düzenleniyor. Dereceye girenlere 200 bin lira ödül verilecek.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:52
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Samsun'da

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sürüyor.

İlkadım Satranç Salonu'nda Yapılıyor

Şampiyona, İlkadım Satranç Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Turnuvaya katılan 152 sporcu, heyecan dolu karşılaşmalara imza atıyor. Şampiyona, 23 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Ödüller ve Canlı Yayın

Dereceye giren sporculara toplam 200 bin lira para ödülü verileceği belirtilirken, Samsun Satranç Temsilcisi Duran Karaköse, turnuvanın başarıyla devam ettiğini aktardı.

Karaköse, şampiyonanın son 3 yıldır Samsun'da yapılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Şampiyonanın Samsun'da yapılmasında emeği olan Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ayrıca, Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası içerisinde ilk 24 masada oynanan müsabakaların canlı yayınlandığı bildirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sürüyor.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sürüyor.

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