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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Hamit Kaplan'a Anma Mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan'ı vefatının 49. yılında andı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:05
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Hamit Kaplan'a Anma Mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan'ı vefatının 49. yılında yayımladığı mesajla andı. Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türk güreşinin efsane isimlerinden, olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Hamit Kaplan'ı aramızdan ayrılışının 49. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen Hamit Kaplan, güreş kariyerinde 3 olimpiyat madalyası kazanarak büyük bir başarı göstermiştir. Kaplan, 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda kürsünün zirvesinde yer alarak adını spor tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

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