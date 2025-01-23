DOLAR
35,64 0,02%
EURO
37,14 0,03%
ALTIN
3.143,17 0,46%
BITCOIN
3.717.479,19 0,06%

Türkiye Güreş Şampiyonası 2023: Grekoromen Stil Madalyaları Sahiplerini Buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcular ve kulüpler belli oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:50
Türkiye Güreş Şampiyonası 2023: Grekoromen Stil Madalyaları Sahiplerini Buldu

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stil Müsabakaları Tamamlandı

Ankara'daki Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yaklaşık 500 sporcu ve 61 kulübün katıldığı turnuvada madalyalar sahiplerini buldu.

Organizasyonda grekoromen stil takımlarında en yüksek puanı alan kulüpler sırasıyla şöyle oldu: Birincilik, Ankara ASKİ Spor Kulübü 177 puanla; ikincilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 133 puanla; üçüncülük ise Ankara TEİAŞ Spor Kulübü 132 puanla elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, dereceye giren kulüplerin temsilcilerine ödüllerini takdim etti. En centilmen sporcu ödülünü Beytullah Kayışdağ kazanırken, en teknik sporcu Ahmet Yılmaz seçildi. Ayrıca, en centilmen antrenör unvanına ise Mecnun Paşalı layık görüldü.

Grekoromen Stil Dereceye Giren Sporcular

Turnuvada grekoromen güreşçilerinin kazandığı madalyalar ise şu şekilde sıralandı:

  • 55 kilo: 1. Emre Mutlu (Kayseri Şeker), 2. Muhammed Emin Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 3. Ömer Faruk Tok (Ankara TEİAŞ), 3. Şervan Çınar (Ankara ASKİ)
  • 60 kilo: 1. Ekrem Öztürk (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Mert İlbars (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Mustafa Sağlam (İstanbul Bahçeşehir Spor Kulübü), 3. Kazım Tikence (Ankara ASKİ)
  • 63 kilo: 1. Kerem Kamal (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Veysel Sarıyurt (Ankara TEİAŞ), 3. Enes Başar (Ankara ASKİ), 3. Hakan Kızılarslan (Kayseri Şeker)
  • 67 kilo: 1. Murat Fırat (Ankara ASKİ), 2. Hacı Karakuş (Konya Büyükşehir Belediyesi), 3. İsmail Çulha (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Mustafa Sefa Yıldırım (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
  • 72 kilo: 1. Mehmet Mustafa Şahin (Ankara TEİAŞ), 2. İbrahim Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 3. Muhammet Ali Göçmen (Ankara ASKİ), 3. Cengiz Arslan (Ankara ASKİ)
  • 77 kilo: 1. Ahmet Yılmaz (Ankara ASKİ), 2. Yunus Emre Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Erkan Ergen (Rize Çaykur Spor Kulübü), 3. Mehmet Can Daşdemir (Ankara TEİAŞ)
  • 82 kilo: 1. Emrah Kuş (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 2. Abdulsamet Başar (Sakarya Büyükşehir Belediyesi), 3. Hasan Berk Kılınç (İzmir Büyükşehir Belediyesi), 3. Ömer Can Doğan (Ankara ASKİ)
  • 87 kilo: 1. Muhittin Sarıçiçek (Ankara TEİAŞ), 2. Doğan Kaya (Ankara TEİAŞ), 3. Furkan Taş (Bursa Büyükşehir Belediyesi), 3. Enes Buğra Demir (Ankara TEİAŞ)
  • 97 kilo: 1. Beytullah Kayışdağ (Ankara ASKİ), 2. Mustafa Olgun (Ankara TEİAŞ), 3. Abdulkadir Çebi (Kayseri Şeker), 3. Doğan Yılmaz (Ankara ASKİ)
  • 130 kilo: 1. Hamza Bakır (Ankara ASKİ), 2. Fatih Bozkurt (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Ali Nail Arslan (Kayseri Şeker), 3. Burak Çakırca (Konya Büyükşehir Belediyesi)

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda bugün başlayan erkekler serbest stil müsabakaları 26 Ocak'ta, kadınlar kategorisi maçları ise 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 Yenerek Galip Geldi
2
Alagöz Holding Iğdır FK, Antoine Conte'yi Transfer Etti
3
Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı
4
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Baskılı Oynamak İstiyoruz'
5
Türkiye Güreş Şampiyonası 2023: Grekoromen Stil Madalyaları Sahiplerini Buldu
6
Avustralya Açık Finalinde Sabalenka ile Keys Karşılaşacak
7
Sivasspor, Kayserispor ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları