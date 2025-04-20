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Türkiye, Halk Oyunları ile Uluslararası Arenada Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, uluslararası arenada önemli adımlar atarak, Dünya Halk Oyunları Federasyonu'nu kurmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:27
Türkiye, Halk Oyunları ile Uluslararası Arenada Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, uluslararası alanda söz sahibi olmayı hedeflediklerini dile getirerek, Dünya Halk Oyunları Federasyonu'nu kurma çabalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Güler, Türkiye’nin uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacağını belirtti. AA muhabirine verdiği demeçte, hazırladıkları projeler doğrultusunda ekip çalışmasına önem verdiklerini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 kişilik bir ekiple 32 dakikalık gösteri sunduklarını ifade eden Güler, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve devlet erkanımız bizi tebrik etti. Bu tür faaliyetlerimizi sürdürerek hem kulüplerimize hem de genç dansçılarımıza katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Güler, federasyonun uluslararası yarışmalardaki etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Haftaya 16 ilde grup yarışmalarımız var. 8 Temmuz'da 20 ülkenin katıldığı dünya şampiyonası var. 2026'da ise 50 ülkenin katılacağı halk oyunları olimpiyatı düzenleyeceğiz. Her iki etkinliği de İstanbul'da gerçekleştireceğiz.” diyen Güler, bu konuda ülke olarak hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.

Federasyon, yurt dışında da aktif çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Güler, sözlerini şöyle tamamladı: “Hedefimiz, Dünya Halk Oyunları Federasyonu'nu kurmak. ABD, Bulgaristan, Makedonya, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bu süreçte uluslararası destek bulduğumuzda, hem federasyon hem de ülkemiz için büyük faydalar sağlayacak.”

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine açıklamalarda...

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine açıklamalarda...

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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