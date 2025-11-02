Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda ödüller: Birincilere 50'şer bin dolar

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Tören ve organizasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonunun ödül töreni gerçekleştirildi. Tören, Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı.

Katılanlar

Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve davetliler katıldı.

Dereceye girenlere ödüller

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Erkeklerde birinci olan Rhonzas Lokitam Kilimo ile kadınlarda birinci olan Bizuager Aderra, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

Genel klasmanda ikinci olan kadın ve erkek sporculara 20'şer bin dolar, üçüncü olan kadın ve erkek sporculara ise 10'ar bin dolar para ödülü verildi.

