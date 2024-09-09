Türkiye-İzlanda Maçı: Hakemler ve Kadrolar Belirlendi

Türkiye-İzlanda Maçı Bilgileri
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-İzlanda karşılaşması, Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maç için atanan hakemler ve takımların kadroları şu şekilde belirlenmiştir:
Maç Detayları
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)
Türkiye Milli Takımı Kadrosu
- Mert Günok
- Mert Müldür
- Merih Demiral
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- İrfan Can Kahveci
- Hakan Çalhanoğlu
- İsmail Yüksek
- Kerem Aktürkoğlu
- Arda Güler
- Umut Nayir
İzlanda Milli Takımı Kadrosu
- Valdimarsson
- Palsson
- Gretarsson
- Hermannsson
- Finnsson
- Anderson
- Thordarson
- Gudmundsson
- Thorsteinsson
- Gudjohnsen
- Sigurdsson
Bu maç, iki takım için de büyük önem taşıyor ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.