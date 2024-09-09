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Türkiye-İzlanda Maçı: Hakemler ve Kadrolar Belirlendi

Türkiye ve İzlanda'nın UEFA Uluslar B Ligi karşılaşması için detaylar açıklandı. İşte kadrolar ve hakemler.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:48
Türkiye-İzlanda Maçı: Hakemler ve Kadrolar Belirlendi

Türkiye-İzlanda Maçı Bilgileri

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-İzlanda karşılaşması, Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maç için atanan hakemler ve takımların kadroları şu şekilde belirlenmiştir:

Maç Detayları

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

Türkiye Milli Takımı Kadrosu

  • Mert Günok
  • Mert Müldür
  • Merih Demiral
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Eren Elmalı
  • İrfan Can Kahveci
  • Hakan Çalhanoğlu
  • İsmail Yüksek
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Arda Güler
  • Umut Nayir

İzlanda Milli Takımı Kadrosu

  • Valdimarsson
  • Palsson
  • Gretarsson
  • Hermannsson
  • Finnsson
  • Anderson
  • Thordarson
  • Gudmundsson
  • Thorsteinsson
  • Gudjohnsen
  • Sigurdsson

Bu maç, iki takım için de büyük önem taşıyor ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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