Türkiye-İzlanda Maçı: Hakemler ve Kadrolar Belirlendi

Türkiye-İzlanda Maçı Bilgileri

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-İzlanda karşılaşması, Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maç için atanan hakemler ve takımların kadroları şu şekilde belirlenmiştir:

Maç Detayları

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

Türkiye Milli Takımı Kadrosu

Mert Günok

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

İrfan Can Kahveci

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kerem Aktürkoğlu

Arda Güler

Umut Nayir

İzlanda Milli Takımı Kadrosu

Valdimarsson

Palsson

Gretarsson

Hermannsson

Finnsson

Anderson

Thordarson

Gudmundsson

Thorsteinsson

Gudjohnsen

Sigurdsson

Bu maç, iki takım için de büyük önem taşıyor ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.