Türkiye-İzlanda Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? İşte Detaylar ve Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam kritik bir maça çıkıyor. İzlanda ile karşılaşacak olan Türkiye, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ay Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak ve grubunda liderlik mücadelesine devam etmek için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları ve muhtemel 11'ler…

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 4. Grup'taki ikinci maçında 9 Eylül 2024 Pazartesi akşamı İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maç, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. İzmir’in kurtuluş yıldönümünde gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Mücadelenin başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-İzlanda milli maçı, Türkiye’de futbolseverlerin yakından takip ettiği spor kanallarından birinde canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ekranlarından mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. Aynı zamanda TRT’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı yayın erişimi mümkün olacak.

A MİLLİ TAKIM'IN İLK GALİBİYET HEDEFİ

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi’ne Galler ile oynadığı ilk maçta 1-1 beraberlikle başlamıştı. Gruptaki ikinci maçında ise İzlanda'yı ağırlayacak olan Ay Yıldızlılar, ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Türkiye, grubunda İzlanda ve Karadağ gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyor ve bu karşılaşmaların sonuçları, Uluslar Ligi'nde bir üst lige çıkma yolunda büyük önem taşıyor.

Grubunu birinci sırada tamamlayan takım, Uluslar A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Türkiye, bu kritik maçta galip gelerek liderlik yarışında avantaj sağlamak istiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK

A Milli Takım'da Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör, bu eksiklik nedeniyle kadroda bazı değişiklikler yaparak sahaya çıkacak. İzlanda karşısında sahaya çıkacak muhtemel 11'ler ise merak konusu.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

A Milli Takımımızın İzlanda karşısına çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Kaleci : Mert Günok

: Mert Günok Defans : Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür

: Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür Orta Saha : Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci

: Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci Forvet Arkası : Hakan Çalhanoğlu

: Hakan Çalhanoğlu Kanatlar: Kerem Aktürkoğlu, Kenan Karaman

Bu kadronun, teknik direktörün maça saatler kala yapacağı son değerlendirmelere göre şekillenebileceği unutulmamalı.

TÜRKİYE’NİN GRUPTAN ÇIKMA HEDEFİ

UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan Türkiye, gruptaki diğer rakipleri olan İzlanda ve Karadağ ile de karşı karşıya gelecek. İlk galibiyetini alarak moral bulmak isteyen milliler, bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Grubu birinci sırada tamamlayarak Uluslar A Ligi’ne yükselmek ise takımın en büyük hedefi.

Bu mücadele, aynı zamanda İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de oynanacak olmasıyla da özel bir anlam taşıyor. Ay Yıldızlılar, bu tarihi günde galip gelerek hem milli bayramı hem de taraftarlarını sevindirmek istiyor.

İZLANDA'NIN DURUMU

İzlanda Milli Takımı, son yıllarda Avrupa futbolunda önemli bir gelişim kaydetmiş bir ekip. UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden İzlanda, özellikle disiplinli savunma anlayışı ve etkili kontra ataklarıyla biliniyor. Türkiye karşısında sert bir mücadele ortaya koyması beklenen İzlanda, deplasmanda alınacak bir galibiyetle grubunda iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

Türkiye-İzlanda maçı, A Milli Takımımız için kritik bir öneme sahip. İlk galibiyetini almak ve gruptaki liderlik yarışında avantaj sağlamak isteyen Ay Yıldızlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor

Türkiye-İzlanda maçı, 9 Eylül 2024 Pazartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ikinci maçında İzlanda'yı ağırlarken, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Maç öncesi eksikler ve muhtemel 11'ler şekillendi. İzlanda karşısında kritik bir galibiyet alarak liderlik yolunda önemli bir adım atmak isteyen Türkiye, maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.