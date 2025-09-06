DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.984,47 0,58%

Türkiye, Japonya'yı 3-1 Yenerek Dünya Şampiyonası Finalinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:43
Türkiye, Japonya'yı 3-1 Yenerek Dünya Şampiyonası Finalinde

Türkiye, Japonya'yı 3-1 Yenerek Dünya Şampiyonası Finalinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Maçın özeti

Karşılaşmanın ilk seti dengeli başladı; setin ilk dakikaları 6-6 eşitlikle geçildi. Japonya'nın yakaladığı iki sayılık seriyle skor 8-6 olurken, milliler seriyle karşılık verip 10-10 eşitliğini sağladı. Setin ortalarında savunmada etkili olan Japonya, 4 sayılık fark yakalayarak skoru 15-11 yaptı ve seti iyi oynadığı ilk sette 25-16 ile tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan ay-yıldızlılar, başlarda 3 sayılık (3-6) avantaj yakaladı. Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın arka arkaya sayılarıyla fark 11-16'ya çıktı. Bloktaki etkinliğini artıran milli takım, ikinci seti 25-17 alarak skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü sette Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar ile öne geçen Türkiye, set ortasında da üstünlüğünü koruyarak 11-15 avantajı elde etti. Takım savunmasının katkısıyla üçüncü seti 25-18 kazanan milliler, maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette iki takım da hücumda etkili performans sergiledi; set boyunca skor 6-6 ve 14-14 eşitlikleri görüldü. Milliler, etkili servisleriyle oyunu son bölümde dengeye getirdi ve 24-24'te eşitliği yakaladı. Çekişmeli geçen dördüncü seti Türkiye 27-25 alarak maçı 3-1 kazandı.

Skorerler

Maçın en skorer oyuncusu Melissa Vargas oldu; Vargas maçta 28 sayı üretti. Onu 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti.

Santarelli ikinci kez finalde

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, Japonya'yı eleyerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükseldi. Santarelli daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele etmiş ve altın madalyanın sahibi olmuştu. Tecrübeli başantrenörün milli takımla Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde de altın madalyaları bulunuyor.

Ferhat Akbaş tarihe geçti

Japonya'yı çalıştıran Türk başantrenör Ferhat Akbaş, çeyrek finalde güçlü ekip Hollanda'yı 3-2 yenerek takımını yarı finale taşıdı. Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken, Akbaş Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale çıkan ilk Türk başantrenör oldu.

Final bilgileri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya-Brezilya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Final mücadelesi yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Japonya'yı 3-1 Yenerek Tarihte İlk Kez Finale Yükseldi
2
Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor
3
Osman Aşkın Bak'tan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik — EuroBasket 2025'te Çeyrek Final
4
Anadolu Efes 50. Yıl Özel Logosu ile 2025-26 Sezonuna Giriyor
5
Armand Duplantis 13. Kez Dünya Rekoru: Sırıkla Atlama 6,29 m
6
Yurt Dışında Forma Giyen Türk Futbolcular: Performans Raporu
7
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA 6'lı Finali'ne Hazırlanıyor

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı