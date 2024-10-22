Türkiye Jujitsu Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Yunanistan'da

Türkiye Jujitsu Milli Takımı'nın Yunanistan’a Yolculuğu

Türkiye Jujitsu Milli Takımı, Girit Adası'nda gerçekleştirilecek olan Büyükler Jujitsu Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Yunanistan’a uçtu. Muaythai Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, sporcuların yer aldığı ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Milli Takım Kadrosu

Kafilede yer alan sporcular arasında Büşra Düzçekiç, Ayşe Aybüke Göçmen, Şule Türkoğlu, Mehmet Emin Kırmızı ve Mert Özmen bulunuyor.

Federasyon Başkanı’nın Değerlendirmesi

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, organizasyon öncesinde şu görüşleri belirtti:

"Jujitsu, ülkemizde geçmişten gelen bir altyapıya sahip olan bir spor dalıdır. Resmi Türkiye Şampiyonası şimdiye kadar iki kez düzenlendi. Uluslararası alanda ise küçük takımlar gönderiyoruz. Bu yıl Antalya'da Jujitsu Avrupa Açık Kupası'nı düzenleyeceğiz. Bu tür organizasyonlar, ülkemizin ulusal ve uluslararası arenada zirveye çıkmasını sağlamak için önemli. Unutmayalım ki, hareket olmadan bereket olmaz. Milli takımımıza başarılar diliyorum."

23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyonada, Türkiye’nin başarılı sonuçlar elde etmesi bekleniyor.