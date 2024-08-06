Türkiye Kadın Hentbolunda Olimpiyat Hedefi

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Hedefleri

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, kadın hentbolunda "olimpiyat kürsüsü" hedefi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, "İnşallah kadın milli takımımızla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

Taşova'da Önemli Ziyaretler

Kılıç, THF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Ömer Özalp ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel ile bir araya geldi.

Sporcu Sayısında Büyük Artış

Kılıç, AA muhabirine verdiği röportajda, federasyon olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Lisanslı sporcu sayımız 24 bine ulaştı. Hedefimiz 100 bin sporcuya ulaşmak" açıklamasında bulundu.

Kadın Hentbolunda Yenilikler

Kadın hentbolunda önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Kılıç, A Milli Takım'ın Avrupa şampiyonası finallerine katılmasının yanı sıra 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Kılıç, "Hedefimiz artık olimpiyatlarla birlikte büyük başarılara imza atmak" diye ekledi.

Büyük Kulüplerin Desteği

Kılıç, Türkiye'nin büyük kulüplerinin hentbola olan ilgisini artırmak istediklerini belirtti: "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin yatırımlarını kazanmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.