Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Kadın Hentbolunda Olimpiyat Hedefi

Türkiye, kadın hentbol milli takımıyla 2028 Olimpiyatları'nda başarı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:09
Türkiye Kadın Hentbolunda Olimpiyat Hedefi

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Hedefleri

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, kadın hentbolunda "olimpiyat kürsüsü" hedefi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, "İnşallah kadın milli takımımızla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

Taşova'da Önemli Ziyaretler

Kılıç, THF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Ömer Özalp ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel ile bir araya geldi.

Sporcu Sayısında Büyük Artış

Kılıç, AA muhabirine verdiği röportajda, federasyon olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Lisanslı sporcu sayımız 24 bine ulaştı. Hedefimiz 100 bin sporcuya ulaşmak" açıklamasında bulundu.

Kadın Hentbolunda Yenilikler

Kadın hentbolunda önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Kılıç, A Milli Takım'ın Avrupa şampiyonası finallerine katılmasının yanı sıra 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Kılıç, "Hedefimiz artık olimpiyatlarla birlikte büyük başarılara imza atmak" diye ekledi.

Büyük Kulüplerin Desteği

Kılıç, Türkiye'nin büyük kulüplerinin hentbola olan ilgisini artırmak istediklerini belirtti: "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin yatırımlarını kazanmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini...

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini...

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini...

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini...

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini...

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Yönetim Kurulu üyeleri, Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel'i ziyaret etti. Kılıç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı