Türkiye, Karadağ’ı 1-0 Yendi: Prosinecki'den Övgü Dolu Sözler

Maçın Ardından

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Maç sonrası Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin gruptaki en güçlü takım olduğunu ifade etti.

Prosinecki’nin Açıklamaları

Basın toplantısında konuşan Prosinecki, "Bu grupta favori Türkiye’dir. Gruptan çıkacağına eminim." diyerek Türkiye’nin performansını övdü.

Karadağ’ın kaliteli bir rakibe karşı mücadele ettiğini dile getiren Prosinecki, "Yakaladığımız kontrataklarda öne geçebilirdik ama bunu başaramadık. Maç boyunca Türkiye, bize üstünlük sağladı." şeklinde konuştu.

İki önemli fırsatlarına sahip olduklarını belirten Prosinecki, bunun yanı sıra "Maçın sonucuna bakarsak, çok iyi bir maç oldu. Seyir zevki yüksekti. Galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum." dedi.

Gelecek Hedefleri

Karadağ’ın 3 mağlubiyetle grupta zor bir durumla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Prosinecki, önlerindeki Galler maçı için konsantrasyon gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Karadağ’ın geleceği emin ellerde. Türkiye'nin baskısının farkındaydık ve şansımızı yakalayamadık." diye ekledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye'ye 1-0 yenilen Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye'ye 1-0 yenilen Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.