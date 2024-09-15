Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası'nda şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:58
Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başarıyla sona erdi.

Şampiyona Detayları

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 4 gün süren etkinliğe, 220 erkek ve 168 kadın sporcu ile toplamda 61 kulüp katıldı. Müsabakaların son gününde, erkekler kategorisinde yapılanerek elde edilen başarılarla şampiyonlar belirlendi.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

  • Birincilik: Ankara ASKİ Spor Kulübü
  • İkincilik: Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü
  • Üçüncülük: Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü
  • Dördüncülük: Kahramankazan Spor Kulübü
  • Beşincilik: Tarsus Gençlik Kulübü
  • Altıncılık: Güçlü Altunyurt Spor Kulübü

Ödül Töreni

Kupa kazanma başarısını gösteren kulüplere ve sporculara madalyaları, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona...

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi. Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona...

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi. Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona...

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi. Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları verildi.

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