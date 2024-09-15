Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Sonuçları Açıklandı

Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve büyükler kategorisinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası, Konya'da başarıyla sona erdi.

Şampiyona Detayları

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 4 gün süren etkinliğe, 220 erkek ve 168 kadın sporcu ile toplamda 61 kulüp katıldı. Müsabakaların son gününde, erkekler kategorisinde yapılanerek elde edilen başarılarla şampiyonlar belirlendi.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

Birincilik: Ankara ASKİ Spor Kulübü

Ankara ASKİ Spor Kulübü İkincilik: Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü

Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Üçüncülük: Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Dördüncülük: Kahramankazan Spor Kulübü

Kahramankazan Spor Kulübü Beşincilik: Tarsus Gençlik Kulübü

Tarsus Gençlik Kulübü Altıncılık: Güçlü Altunyurt Spor Kulübü

Ödül Töreni

Kupa kazanma başarısını gösteren kulüplere ve sporculara madalyaları, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi. Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi. Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi. Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları verildi.