Türkiye Kupası için yer belli oldu: Final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak

Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası final maçının oynanacağı yer belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.