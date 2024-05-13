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Türkiye Kupası için yer belli oldu: Final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak

Beşiktaş ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası final maçının oynanacağı yer belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:09
Türkiye Kupası için yer belli oldu: Final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası final maçının detayları netleşiyor. 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacağı açıklandı.

Final maçının saat kaçta başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

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