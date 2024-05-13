Türkiye Kupası için yer belli oldu: Final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası final maçının detayları netleşiyor. 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacağı açıklandı.
Final maçının saat kaçta başlayacağı ise henüz açıklanmadı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçının detayları netleşiyor. 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacağı açıklandı.
Final maçının saat kaçta başlayacağı ise henüz açıklanmadı.
Emeklilerin o borçları silinecek! e-Devlet'ten mutlaka kontrol edin
Bugün Denizbank'a giden emekli 55.000 TL'yi kapıyor: Başvurular anında okeyi alıyor
Et pişerken içinden gelen kırmızı su meğer kan değilmiş! Gerçek ilk kez ortaya çıktı
Yaza düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş'ten şoke eden gram altın uyarısı
6 gün içinde bankaya koştur koştur giden gençlere 19 Mayıs ödemesi! Yüzde 19 indirim yapılacak
Benzin, motorin, LPG alanlar dikkat! Güncel akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik
Bankalar promosyon rekabetini aya çıkardı! İş Bankası 35.500 TL ödeyecek
Dilekçesiyle gelen 40 yaşında emekliliği kapar! Erken emeklilikte flaş detay
O tarihe kadar başvurmayan emekli yandı! Tek kuruş para alamayacaklar
Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!
Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak
O illere TOKİ piyangosu vurdu! Ucuza ev sahibi olmak için son fırsat geldi