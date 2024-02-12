Bist 100
9.119,03 0%
DOLAR
30,71 0,1%
EURO
33,09 -0,08%
ALTIN
1.996,4 -0,05%

Türkiye Kupası kura çekimi için geri sayım başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşirken çeyrek final turunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarsay için eşleşmeler açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:06

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:06

Türkiye Kupası kura çekimi için geri sayım başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşirken kupada çeyrek final müsabakalarında tek maç eleme usulünde yapılacağı açıklandı.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL
Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Fatih Karagümrük

Türkiye ziraat kupası
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi

Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi

İLGİLİ HABERLER

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası kura çekimi için geri sayım başladı
2
Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belirlendi: Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu
3
Panathinaikos'a Fatih Terim etkisi! Ligi yaktı geçirdi
4
Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Ernest Muçi için sürpriz rakam
5
Galatasaraylı isme talip yağdı: İtalyanlar hazırda bekliyor
6
Real Madrid Arda Güler için kararını verdi
7
Teknik direktör İrfan Buz'dan Fenerbahçe-Alanyaspor yorumu!

4 yıllık üniversite mezunları dikkat! İş Bankası çok sayıda banka memuru alımı yapacak

Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!

Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu