Türkiye Kupası kura çekimi için geri sayım başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşirken kupada çeyrek final müsabakalarında tek maç eleme usulünde yapılacağı açıklandı.
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Fatih Karagümrük
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi
Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi