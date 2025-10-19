Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde Sona Erdi — Galatasaray Şampiyon

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı. 300 sporcu yarıştı; iki gün süren organizasyon erkekler dümencili 8 çift yarışıyla sona erdi. Galatasaray birinci oldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 14:44
Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Türkiye Kürek Federasyonu organizasyonunda başarıyla tamamlandı. Organizasyona toplam 300 sporcu katıldı.

Yarışların Detayları

İki gün süren etkinlik, finalde gerçekleştirilen erkekler dümencili 8 çift yarışı ile noktalandı. Şampiyonada Galatasaray, hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde takım halinde birinci oldu.

Ödül Töreni

Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından takdim edildi.

