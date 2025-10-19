Türkiye Motokros Şampiyonası 5. Ayak Fethiye'de Tamamlandı

Türkiye Motokros Şampiyonası 5. ayak yarışları Fethiye Akdeniz Off Road Park'ta 107 sporcunun katılımıyla yapıldı; kategorilerde kazananlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:03
Türkiye Motokros Şampiyonası 5. Ayak Fethiye'de Tamamlandı

Türkiye Motokros Şampiyonası 5. Ayak Fethiye'de Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta yapıldı. Organizasyon, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlendi ve 107 sporcu mücadele etti.

Motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışları izleme fırsatı buldu.

Organizasyon ve İlgili Açıklama

TMF İl Temsilcisi ve Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, organizasyonda 5 yaşından 70 yaşına kadar yarışmacıların mücadele ettiğini söyledi. Özdemir, "Muhteşem parkurda izleyicilere motor sporları tutkusunu yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Dereceye Giren Sporcular

MX1: 1. Galip Alp Baysan, 2. Yiğit Ali Selek, 3. Resul Kurtuluş

MX2: 1. Ata Yağız Kuzu, 2. Burak Arlı, 3. Mehmet Yiğit Kara

MX125: 1. Efe Okur, 2. Enes Çetin, 3. Mert Akkafa

MX: 1. Aleksandr Kurashev, 2. Batuhan Demiryol, 3. İsmet Bekirov

65cc: 1. Yağız Kaya, 2. Aslan Osmanpaşaoğlu, 3. Hryhorii Hrynenko

85cc: 1. Berkay Sarı, 2. Berat Destan Şenkalaycı, 3. Uluç Taşöz

E50: 1. Ömer Kudu, 2. Yusuf Başterzi, 3. Atlas Buğra Doğan

50cc: 1. Alparslan Kelsoy, 2. Yiğit Alp Karabatak, 3. Yusuf Ali Kolay

50 Mini: 1. Poyraz Kalender, 2. Uzay Ziya Öniş, 3. Göktürk Tezcan

Kadınlar: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Ecem Çelik

Senior: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Okan Kirazoğlu, 3. Fırat Şahin

Veteran: 1. Fehmi Teker, 2. İzzet Sezgin, 3. Mustafa Doğanay

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi....

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen yarışlarda 107 sporcu mücadele etti.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi....

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi
2
Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti
3
Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi
4
Karşıyaka'da Şok Ayrılık: Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı
5
Mersin Spor 84-80 ile TOFAŞ'ı Yendi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
6
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi
7
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)