Türkiye'nin Altı Voleybol Takımı Avrupa'da Sahne Alacak

Altı Türk voleybol takımı, 12-13 Mart tarihlerinde CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:00
Türkiye'nin Altı Voleybol Takımı Avrupa'da Sahne Alacak

Türkiye'nin Altı Voleybol Takımı Avrupa'da Sahne Alacak

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden altı kulüp, 12-13 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlar kategorisinde Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları takımları yer alırken, erkeklerde Halkbank ve Ziraat Bankkart mücadele edecek.

Maç Programı

  • 12 Mart Çarşamba:
    18.00 - Fenerbahçe Medicana - VakıfBank (CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı)
    18.00 - Halkbank - PGE Projekt (Polonya) - (CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci maçı)
    22.30 - Trentino Itas (İtalya) - Ziraat Bankkart - (CEV Kupası yarı final birinci maçı)
  • 13 Mart Perşembe:
    14.00 - Türk Hava Yolları - Igor Gorgonzola (İtalya) - (CEV Kupası yarı final ikinci maçı)
    18.00 - Eczacıbaşı Dynavit - Numia Vero Volley (İtalya) - (CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı)

Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden bu kulüpler, Türk voleybolunun gücünü bir kez daha sergileyecek.

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