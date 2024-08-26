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Türkiye'nin Paralimpik Oyunları Serüveni: Barselona'dan Tokyo'ya

Türkiye paralimpik oyunlarındaki 32 yıllık yolculuğunda birçok başarıya imza attı. İlk temsilcisi Mehmet Gürkan'dan, Tokyo'daki rekor madalya sayısına kadar.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:05
Türkiye'nin Paralimpik Oyunları Serüveni: Barselona'dan Tokyo'ya

Türkiye'nin Paralimpik Oyunları Tarihçesi

Türkiye'nin paralimpik oyunları macerası, 1992 Barselona'da başlayan önemli bir yolculuktur. Ay-yıldızlı formayı temsil eden ilk isim, milli para yüzücü Mehmet Gürkan oldu.

İlk Temsil ve İlk Deneyim

Mehmet Gürkan, Barselona 1992'de 3 farklı kategoride havuza girerek Türkiye'nin ilk paralimpik sporcusu unvanını kazandı. Türkiye, 1996 Atlanta'da düzenlenen olimpiyatlara dahil olmazken, 2000 Sidney'de sadece Ali Uzun ile katılım sağladı.

Atina'da İlk Madalya

2004 yılında Atina'da, 8 sporcuyla temsil edilen Türkiye, atıcılık branşında Moharrem Korhan Yamaç ile altın madalya kazandı.

Pekin'de Katılım Artışı

Pekin 2008'de Türkiye'nin katılım sayısı 16'ya yükseldi. Oyunlarda milli sporcu Gizem Girişmen altın madalya, Neslihan Kavas ise bronz madalya kazandı.

Londra 2012'de Rekor

Londra 2012'de Türkiye, 67 sporcu ile kamp yaparken, Nazmiye Muratlı dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Türkiye toplamda 10 madalya elde etti.

Rio 2016'daki Başarılar

2016'da Rio'da Türkiye, 81 sporcuyla katılarak tarihinin en büyük başarılarından birini yaşadı. Golbol Kadın Milli Takımı, oyunlar tarihinde takım sporlarındaki ilk madalyayı kazandı.

Tokyo 2020'deki Zirve

Tokyo 2020'de Türkiye, 87 sporcuyla katılarak 15 madalya kazandı. Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste ikinci kez şampiyon olmanın gururunu yaşadı.

Türkiye, paralimpik oyunlarındaki bu tarihi başarılarıyla dünya genelinde kendine sağlam bir yer edindi ve önümüzdeki oyunlar için de umut verici bir geçmişe sahip.

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