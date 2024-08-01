Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyatlarında Yüzme Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

2024 yaz olimpiyatlarının heyecanı sürerken, Türk yüzücülerin performansları dikkat çekiyor. Türkiye, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında son 8'e kalamadı.

Yarışın Detayları

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen elemelerde, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin’den oluşan Türk takımı mücadele etti.

Elemelerde, ekip serisini 8.05.18'lik derece ile 8. sırada bitirirken, genel klasmanda da 16. sırada yer alarak oyunlara veda etti.

Gelecek Dönem Hedefleri

Türk yüzücüler, sonraki olimpiyat ve uluslararası yarışmalar için daha etkili bir strateji belirlemeyi planlıyor. Olimpiyat tecrübesi, gelecekteki mücadeleleri için önemli bir deneyim olacağa benziyor.