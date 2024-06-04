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Türkiye'nin rakibi Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu! Ronaldo ve Pepe tekrar Milli Takım'da

Portekiz Milli Takımı'nın Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki aday kadrosu açıklandı. Cristiano Ronaldo ve Pepe de kadroda yer alan isimler arasında.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 22:44
Türkiye'nin rakibi Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu! Ronaldo ve Pepe tekrar Milli Takım'da

Portekiz'de EURO heyecanı! Ronaldo ve Pepe Aday Kadroda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) hazırlanan Portekiz Milli Takımı, F Grubu'nda mücadele edeceği Türkiye de dahil olmak üzere rakiplerine gözdağı verdi. Tecrübeli teknik direktör Roberto Martinez tarafından açıklanan geniş kadroda yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo ve Pepe de yer alıyor.

Kadrodaki Bazı Önemli İsimler:

Kaleciler: Diogo Costa, Sa, Patricio

Defans: Silva, Danio, Dalot, İnacio, Cancelo, Samedo, Nuno Mendes, Pepe, Ruen Dias

Orta Saha: Bruno Fernandes, Joao Neves, Palhinha, Otavio, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva

Forvet: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Conceicao, Gonçalo Romas, Joao Felix, Pedro Neto, Leao

41 yaşındaki stoper Pepe, bu kadro ile birlikte 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Cristiano Ronaldo ise milli takım formasıyla son kez Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik Detaylar:

Turnuva: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024)

Yer: Almanya

Grup: F Grubu (Türkiye, Portekiz, Avusturya, Macaristan)

Teknik Direktör: Roberto Martinez

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