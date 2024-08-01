Türkiye'nin Satranç Temsilcileri Belli Oldu

45. Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye Temsilcileri
Türkiye'nin Satranç Federasyonu, 45. Satranç Olimpiyatı'na katılacak milli takım kadrosunu duyurdu. Olimpiyat, 10-23 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.
Sporcular Nasıl Belirlendi?
Olimpiyatta Türkiye'yi temsil edecek sporcular, ELO derecelendirme sistemi, son bir yıldaki performansları, hazırlık kampları ve federasyonun düzenlediği turnuvalara katılımları gibi kriterlere dayanarak seçildi.
Erkek Milli Takım Kadrosu
Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil edecek sporcular şunlardır:
- Büyükusta (GM) Ediz Gürel
- GM Yağız Kaan Erdoğmuş
- GM Mustafa Yılmaz
- GM Vahap Şanal
- GM Emre Can
Kadın Milli Takım Kadrosu
Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında:
- Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık
- Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu
- WGM Kübra Öztürk Örenli
- Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın
- WIM Hayale İsgenderova
Bu sporcuların, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.