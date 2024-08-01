Türkiye'nin Satranç Temsilcileri Belli Oldu

45. Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye Temsilcileri

Türkiye'nin Satranç Federasyonu, 45. Satranç Olimpiyatı'na katılacak milli takım kadrosunu duyurdu. Olimpiyat, 10-23 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Sporcular Nasıl Belirlendi?

Olimpiyatta Türkiye'yi temsil edecek sporcular, ELO derecelendirme sistemi, son bir yıldaki performansları, hazırlık kampları ve federasyonun düzenlediği turnuvalara katılımları gibi kriterlere dayanarak seçildi.

Erkek Milli Takım Kadrosu

Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil edecek sporcular şunlardır:

Büyükusta (GM) Ediz Gürel

GM Yağız Kaan Erdoğmuş

GM Mustafa Yılmaz

GM Vahap Şanal

GM Emre Can

Kadın Milli Takım Kadrosu

Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında:

Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık

Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu

WGM Kübra Öztürk Örenli

Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın

WIM Hayale İsgenderova

Bu sporcuların, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.