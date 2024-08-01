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Türkiye'nin Satranç Temsilcileri Belli Oldu

45. Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklandı. İşte kadro detayları.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:01
Türkiye'nin Satranç Temsilcileri Belli Oldu

45. Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye Temsilcileri

Türkiye'nin Satranç Federasyonu, 45. Satranç Olimpiyatı'na katılacak milli takım kadrosunu duyurdu. Olimpiyat, 10-23 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Sporcular Nasıl Belirlendi?

Olimpiyatta Türkiye'yi temsil edecek sporcular, ELO derecelendirme sistemi, son bir yıldaki performansları, hazırlık kampları ve federasyonun düzenlediği turnuvalara katılımları gibi kriterlere dayanarak seçildi.

Erkek Milli Takım Kadrosu

Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil edecek sporcular şunlardır:

  • Büyükusta (GM) Ediz Gürel
  • GM Yağız Kaan Erdoğmuş
  • GM Mustafa Yılmaz
  • GM Vahap Şanal
  • GM Emre Can

Kadın Milli Takım Kadrosu

Kadınlar kategorisinde ise Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında:

  • Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık
  • Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu
  • WGM Kübra Öztürk Örenli
  • Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın
  • WIM Hayale İsgenderova

Bu sporcuların, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

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