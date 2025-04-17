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Türkiye'nin Snowboard Yıldızı Arda Akdeniz: Hedefi Milli Takım

11 yıldır snowboard yapan Arda Akdeniz, Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti ve milli takım hayali kuruyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:36
Türkiye'nin Snowboard Yıldızı Arda Akdeniz: Hedefi Milli Takım

Türkiye'nin Snowboard Yıldızı Arda Akdeniz: Hedefi Milli Takım

Yaklaşık 11 yıldır snowboard yapan Arda Akdeniz, Türkiye genelinde yaklaşık 700 sporcunun katıldığı Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine topladı. Bursalı lise öğrencisi, milli takıma seçilip uluslararası alanda başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Küçük Yaşlarda Kayakla Tanıştı

Bursa'deki Kemal Coşkunöz Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan Arda, anaokuluna giderken kayak sporuyla tanıştı. Ailesinin desteğiyle hem kayak hem de snowboard eğitimi almaya başlayan genç sporcu, özellikle snowboard alanındaki yeteneğini geliştirdi.

Erzurum'da Görkemli Başarı

26-27 Mart tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen şampiyonada Arda, Kayak Snowboard Genç A Erkekler Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Büyük Slalom Birincisi ve Kombine İkincisi unvanlarını elde etti. Bu başarılar, onun uluslararası yarışmalara katılma konusunda bir adım daha atmasını sağladı.

Ailesiyle Paylaştığı Mutluluk

Arda Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır kayak yaptığını ve 7-8 yaşlarından sonra sadece snowboard'a yöneldiğini belirtti. "Antrenmanlarımı Bolu, Uludağ ve Erzurum'da yapıyorum. Kayak yaparken çoğu zaman düştüm; düşe kalka öğrendim," dedi. Elde ettiği derecelerin ardından ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerinin mutluluğunu hissettiğini dile getiren Arda, "Her sporcunun hayali milli sporcu olmak ve yarışmalara katılmak. Hedefim önce Avrupa şampiyonu, ardından da dünya şampiyonu olmak," ifadesini kullandı.

Erzurum'daki yarışmada, kendi kategorisinde 50-70 arası sporcu bulunduğunu söyleyen Arda, "Birincilik süreci benim için zor bir şeydi. Benden daha iyi sporcular vardı. İkincilik bekliyordum ama birincilik benim için sürpriz oldu. Hemen annemi aradım, o da çok mutlu oldu," diyerek duygularını paylaştı.

Erzurum'da düzenlenen "Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası"nda dereceler elde eden Bursalı...

Erzurum'da düzenlenen "Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası"nda dereceler elde eden Bursalı lise öğrencisi Arda Akdeniz, milli takıma seçilip uluslararası başarı elde etmek istiyor. Arda, Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya ve Erzurum Palandöken pistlerinde sık sık antrenman yapıyor.

Erzurum'da düzenlenen "Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası"nda dereceler elde eden Bursalı...

Erzurum'da düzenlenen "Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası"nda dereceler elde eden Bursalı lise öğrencisi Arda Akdeniz, milli takıma seçilip uluslararası başarı elde etmek istiyor. Arda, Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya ve Erzurum Palandöken pistlerinde sık sık antrenman yapıyor.

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