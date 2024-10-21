Türkiye Offroad Şampiyonası'nda Trabzon Heyecanı

2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. Ayağı Trabzon'da Gerçekleşti

2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde büyük bir heyecanla düzenlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen bu zorlu yarışta, kar ve yağmurun etkisiyle parkur bir hayli ağırlaştı.

Yarış Sonuçları

Yarış sonucunda Ahmet Köse ve Birol Çoruhlu ikilisi, gösterdikleri üstün performansla birinci olmayı başardı. İkinci sırayı Ergün Çirkin ile Batuhan Korkut alırken, Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit ise üçüncülükle yetindi.

SSV Sınıfında Kıyasıya Rekabet

SSV sınıfında ise Ahmet Köse ve Ergün Çirkin, eşit puan toplayarak birinciliği paylaşma başarısını gösterdi. Ayrıca, farklı sınıflardaki kazananlar şu şekilde belirlendi:

Sınıf 4: Ömer Faruk Seven - Fuat Bezölçen

Ömer Faruk Seven - Fuat Bezölçen Sınıf 3: Yakup Çimiç - Adem Paç

Yakup Çimiç - Adem Paç Sınıf 2: Şehmuz Oğuz - Harun Ulusoy

Gözler Sakarya'da

Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı, 16-17 Kasım tarihlerinde Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Offroad tutkunları, bu heyecan dolu etkinliği sabırsızlıkla bekliyor.