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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dört para atlet ile temsil edilecek

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 100, 400 ve 800 metre T53, cirit atma F57, gülle atma F40 ve yüksek atlama T47 kategorilerinde dört para atlet ile yarışacak.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 23:32
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dört para atlet ile temsil edilecek

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para atletizm branşında güçlü bir kadro ile yer alacak. Türkiye Atletizm Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, organizasyon 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek.

HAMİDE DOĞANGÜN T53 KATEGORİSİNDE YARIŞACAK

Türkiye'nin en deneyimli para atletlerinden biri olan Hamide Doğangün, Paris 2024'te 100, 400 ve 800 metre T53 kategorisinde yarışacak. Doğangün, daha önceki yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkat çekmiş ve Türkiye'yi gururlandırmıştır. Bu organizasyonda da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

MUHAMMED KHALVANDİ CIRİT ATMA F57 KATEGORİSİNDE SAHNE ALACAK

Cirit atma F57 kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek olan Muhammed Khalvandi, performansıyla büyük beklenti yaratıyor. Khalvandi, son yıllarda yaptığı çalışmalar ve katıldığı yarışmalarda gösterdiği üstün başarılarla tanınıyor. Paris 2024'te de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

RABİA CIRİT GÜLLE ATMA F40 KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDECEK

Rabia Cirit, gülle atma F40 kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Cirit, bu branşta gösterdiği başarılarla tanınıyor ve Paris 2024'te de madalya hedefliyor. Sporcunun, bu organizasyonda göstereceği performans merakla bekleniyor.

ABDULLAH ILGAZ YÜKSEK ATLAMA T47 KATEGORİSİNDE YARIŞACAK

Türkiye'yi yüksek atlama T47 kategorisinde temsil edecek olan Abdullah Ilgaz, büyük bir başarı hedefiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak. Ilgaz, yüksek atlama branşında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor ve Paris'te de aynı başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

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