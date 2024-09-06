Türkiye Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Rekor Kırdı

Türkiye'nin Paralimpik Başarısı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Paralimpik Oyunları Türk sporcular için tarihî bir başarıya sahne oldu. Ülkemiz, oyunların 10. günü itibarıyla toplamda 24 madalya kazandı.

Günün Madalyaları

Bugünkü müsabakalarda Türk sporcular, 1 altın ve 3 bronz madalya ile günü tamamladı. Bu başarılar sonucunda Türkiye, toplamda 4 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalya ile madalya rekorunu kırmış oldu.

Umut Ünlü Altın Kazandı

Oyunlardaki en büyük başarı, para yüzücü Umut Ünlü'den geldi. Milli sporcu, 50 metre serbest finalinde altın madalya kazanarak Türkiye'nin bu oyunlardaki 4. altınını elde etmesini sağladı.

Diğer Başarılar

Diğer madalyalar ise para yüzücü Sevilay Öztürk, tekerlekli sandalye eskrimcisi Hakan Akkaya ve para atletizmci Fatma Damla Altın tarafından kazanıldı. Tüm bu başarılar, Türkiye'nin paralimpik tarihindeki en iyi performanslarından birini oluşturuyor.

Genel Derece ve Gelecek

Oyunların bitmesine 3 gün kala, toplam 24 madalya ile Türkiye, en fazla madalya kazanan 16. ülke olarak 25. sırada yer alıyor. Bu başarı, ülkemizin paralimpik sporlarına olan katkısını ve desteklerini gözler önüne seriyor.