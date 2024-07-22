Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde Üst Düzeye Yükselen Takımlar

Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde Mücadele Sonuçları

Denizli'de gerçekleştirilen Türkiye Satranç Birinci Ligi, 15-21 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve toplamda 9 tur sürdü. Bu zorlu turnuvayı başarıyla tamamlayan ilk üç takım, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.

Şampiyonlar

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamalarına göre, bu yılki şampiyonluk unvanını İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü aldı. İkinci sırayı Bursa Deneyim Spor Kulübü ve üçüncü sırayı ise Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü elde etti. Bu üç takım, gelecek yıl Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde mücadele edecek.

İkinci Lig Sonuçları

Türkiye Satranç İkinci Ligi’nde ise şampiyonluk, Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü tarafından kazanıldı. Onun ardından, Moda Spor Kulübü ikinci, Göztepe Spor Kulübü üçüncü, ve Akçakoca Kültür Sanat Satranç Eğitim ve Spor Kulübü dördüncü oldu. İkinci Lig'de ilk dörtte yer alan bu takımlar, bir üst lig olan Türkiye Satranç Birinci Ligi'ne yükselme hakkı elde etti.

Ödül Töreni Detayları

Ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, TSF yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve kulüp temsilcileri katıldı. Gülkız Tulay, liglerde başarı gösteren takımları kutlayarak, "Bu yıl oldukça zorlu ve keyifli mücadelelere tanıklık ettik. Takımlarımızın centilmenlikleri için hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, özel olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aroma firmasına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.