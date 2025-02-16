Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. Haftanın Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan dolu 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bugün gerçekleşen dört maçta takımlar, galibiyet için kıyasıya mücadele ettiler.

Maç Sonuçları

Haftanın dikkat çeken sonuçları şu şekilde:

Kapaklıspor - İstanbul Ankaspor: 92-75

- 92-75 Trabzonspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 93-82

- 93-82 Konya Büyükşehir Belediyespor - Bandırma Bordo Basketbol: 82-72

- 82-72 Haremspor - Finalspor: 87-85

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki rekabet giderek kızışıyor ve takımlar play-off mücadelesi için stratejilerini şekillendiriyor.