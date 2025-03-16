Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 29. haftasına 3 mücadele ile devam etti. Takımlar, şampiyonluk ve play-off hedefleri doğrultusunda sahada ter döktü.
Müsabaka Sonuçları
Oynanan maçlar sonucunda alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
- Kapaklıspor - Gaziantep Basketbol: 71-79
- Konya Büyükşehir Belediyespor - Esenler Erokspor: 96-84
- Haremspor - iLab Basketbol: 61-92
Bu sonuçlarla birlikte takımlar, ligin ikinci yarısında Play-Off hedeflerini sürdürmek adına önemli bir yarış içerisine girdiler.