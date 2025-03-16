Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında 3 heyecan dolu maç oynandı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:17
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 29. haftasına 3 mücadele ile devam etti. Takımlar, şampiyonluk ve play-off hedefleri doğrultusunda sahada ter döktü.

Müsabaka Sonuçları

Oynanan maçlar sonucunda alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  • Kapaklıspor - Gaziantep Basketbol: 71-79
  • Konya Büyükşehir Belediyespor - Esenler Erokspor: 96-84
  • Haremspor - iLab Basketbol: 61-92

Bu sonuçlarla birlikte takımlar, ligin ikinci yarısında Play-Off hedeflerini sürdürmek adına önemli bir yarış içerisine girdiler.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti
2
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da Başladı: Millilerden İlk Gün Başarısı
3
Göztepe Evinde Yenilgisizliğini 18 Maça Taşıdı
4
Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'nda Gelecek Vizyonunu Paylaştı
5
Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Dünya Üçüncülüğünü Kolbastı ile Kutladı
6
Barcelona, Atletico Madrid'i 4-2 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadın Boksta Başarıya Tebrik

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!