Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 29. Hafta

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 29. haftasına 3 mücadele ile devam etti. Takımlar, şampiyonluk ve play-off hedefleri doğrultusunda sahada ter döktü.

Müsabaka Sonuçları

Oynanan maçlar sonucunda alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Kapaklıspor - Gaziantep Basketbol : 71-79

- : 71-79 Konya Büyükşehir Belediyespor - Esenler Erokspor : 96-84

- : 96-84 Haremspor - iLab Basketbol: 61-92

Bu sonuçlarla birlikte takımlar, ligin ikinci yarısında Play-Off hedeflerini sürdürmek adına önemli bir yarış içerisine girdiler.