Türkiye Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

CMAS Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarısı

Türkiye, 6. CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek, 19 yaş altı erkek kategorisinde üçüncülük ve 24 yaş altı kadın kategorisinde dördüncülük derecelerine ulaştı.

Şampiyona Detayları

Turnuva, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi. 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, finale yaklaşarak Avustralya'yı 4-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Milliler, şampiyona boyunca toplamda 10 maç oynadı; bunların 6’sında galip gelmeyi başardı ve 2’şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

24 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise, üçüncülük maçında Kolombiya karşısında 3-2 mağlup olarak dördüncü sırada yer aldı. Her iki takım da zorlu rakiplerle mücadele etti.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Fatih Uysal, yapılan resmi açıklamada, milli takımların gösterdiği performans için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dereceye giren, madalya alan ve alamayan tüm takımlarımızı, verdikleri mücadele ve ülkemizi başarıyla temsil ettikleri için gönülden kutluyorum. Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz," şeklinde ifade etti.