Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. Ayak Kocaeli'de Başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kocaeli'de Heyecanla Başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde start aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen bu prestijli organizasyon, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu yılki şampiyonada; enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran, enduro GP ve enduro kadınlar olmak üzere toplamda 7 farklı klasmanda 35 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, yarın gerçekleşecek final yarışlarıyla tamamlanacak. Spor severler için unutulmaz bir deneyim sunan bu etkinlik, Kocaeli'nin spor atmosferini bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.