Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Heyecan Dolu Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi nin ilk ayak yarışları, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Bu heyecan verici organizasyonda, farklı kategorilerde toplamda 33 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar ve Kategoriler

Pist uzunluğu 1370 metre olan Uşak’da, sporcular; süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto gençler 85cc ve süpermoto minikler 65 ile 50cc kategorilerinde yarıştı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise 9 sporcu yer aldı.

Şampiyonlar Belli Oldu

Yarışlar sonucunda kategorilerinde birinci olan sporcular şunlar:

Süpermoto open: Oğuz Taşhan

Oğuz Taşhan Süpermoto S3: Ares Stefan Bengiç

Ares Stefan Bengiç 85cc gençler: Uzay Alp Urcan

Uzay Alp Urcan 65cc: Poyraz Bor

Poyraz Bor 50cc: Ali Tok

Ali Tok 55cc minik: Toprak Ceyhan

Toprak Ceyhan FIM MiniGP Türkiye Serisi: Uzay Alp Urcan

Ödül Töreni Coşkusu

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta tamamlandı. Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, birinci ve ikinci tur yarışlarında, şampiyonaya katılan 42 sporcu birincilik için ter döktü.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta tamamlandı. Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, birinci ve ikinci tur yarışlarında, şampiyonaya katılan 42 sporcu birincilik için ter döktü.