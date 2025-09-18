Türkiye Trampolini 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Federasyonun hedefi ve yol haritası

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, trampolinde ilk hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye'de trampoline ilginin hızla arttığını belirtti. Trampolinin federasyonun olimpik üç ana branşından biri olduğuna dikkat çeken Özçelik, "Trampolin, diğerlerine göre daha yeni bir branş. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yoğun şekilde yapılıyor. Umduğumuzun üzerinde başarı elde ettik. Uluslararası yarışmalarda artık, 'Türkiye trampolinin merkezlerinden biri olmaya başladı.' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Teknik kapasite ve milli takım hedefleri

Trampolinin gelişmesi için teknik kapasiteyi artırdıklarını söyleyen Özçelik, "Yabancı antrenörler getirerek sporcularımızın gelişimine katkı sağladık. Şu an hedefimizde 6 kız, 2 erkek sporcumuz var. Bunlardan 2'si Samsun'dan. Çok büyük mesafe kat ettik. Önümüzdeki olimpiyat döngüsünde kota alacağımıza inanıyoruz. Ufak nüanslar kaldı, onları da aşarak olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz." dedi.

Altyapı, lisanslı sporcu sayısı ve yaygınlaşma

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile göreve geldiklerinde lisanslı sporcu sayısının 9 bin civarında olduğunu, bugün ise bu sayının 90 binlere ulaştığını vurgulayan Özçelik, federasyonun ülke genelinde yapılanmasını da aktardı. "81 ilde kadrolu antrenör zorunluluğu geldi. Çok büyüdük." dedi.

Trampolini her ile yaymadıklarını, artistik cimnastiğe göre zorluk derecesinin farklı olması nedeniyle belli sayıda ilde yoğunlaşma kararı aldıklarını belirten Özçelik, "Şu an 12-13 ilde yoğun şekilde trampolin yapılıyor. Bin civarında lisanslı sporcumuz var. Lisanssız olan daha fazla. Hızla büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Özçelik, milli takım kadrosu için "Bunların içinden milli takım için 10-15 sporcuyu bulduğumuzda bizi uluslararası arenada götürüyor. O sporcularımız da var. Hedefimiz öncelikle olimpiyatlara katılabilmek, daha sonra madalya kazanmak." şeklinde konuştu.

Olimpiyat kotası beklentisi ve cinsiyet dağılımı

Türkiye'nin trampolinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edildiğini ancak henüz olimpiyatlarda yer almadığını hatırlatan Özçelik, "2028 Los Angeles Olimpiyatları için bir veya iki sporcuyla kota almayı hedefliyoruz." dedi. Özçelik, olimpiyat kotalarının sınırlılığına dikkat çekerek, "Olimpiyatlarda kota çok sınırlı. Dünya genelinde yalnızca 16 kadın ve 16 erkek sporcu kota alabiliyor." ifadelerini kullandı ve ülkeye güvenlerini vurguladı.

Kadınların trampoline daha çok ilgi gösterdiğine değinen Özçelik, "Oran, yaklaşık yüzde 60'a 40. Görsel yönü güçlü bir branş. Antrenörlerimiz gelişti, sporcularımız dünyayı gördü, teknik olarak geliştiler. Hiç kimseden eksiğimiz kalmadı." diye ekledi.

