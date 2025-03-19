Türkiye U17 Milli Takımı, İsviçre'ye 3-2 Yenildi

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsviçre'ye 3-2 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:24
Türkiye U17 Milli Takımı, İsviçre'ye 3-2 Yenildi

Türkiye U17, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda İlk Maçında Kaybetti

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur ilk maçında İsviçre karşısında mücadele etti. Baden kentindeki Esp Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, milliler ilk yarıda 1-0 öne geçti.

Maçın Gelişimi

43. dakikada Oğuzhan Ertem'in golüyle Türkiye, 1-0 öne geçti. Ancak İsviçre, 45+3'te Nico Lazri'nin attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başlarında, 48. dakikada İsviçre oyuncusu Llukes, takımını 2-1 öne geçirdi. Milliler, 65. dakikada Hasan Ege Akdoğan ile durumu 2-2'ye getirdi. Fakat İsviçre, 69. dakikada Llukes'un penaltıdan kaydettiği golle maçı 3-2 kazanarak üstünlüğü tekrar ele geçirdi.

Sonraki Maç

Türkiye, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Turu'nda bir sonraki maçını 22 Mart Cumartesi günü Çekya ile oynayacak.

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