Türkiye, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda Grubu Dördüncü Tamamladı

Türkiye U17, İsveç'e 4-0 kaybederek grupta dördüncü oldu ve B Ligi'ne düştü.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:52
Türkiye, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda Grubu Dördüncü Tamamladı

Türkiye U17, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda İsveç'e Mağlup Oldu

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur 5. Grup'taki son müsabakasında İsveç'e 4-0 yenilerek grubunu dördüncü sırada tamamladı.

Maç, İsviçre'nin Sportpark Bergholz stadyumunda gerçekleşti. Milliler, bu mücadelede etkili olamazken, İsveç'in galibiyetini getiren golleri sırasıyla 16. dakikada Love Arrhov, 44. dakikada Rasmus Bergkvall, 89. dakikada Charlie Pavey ve 90+2. dakikada Milian Öberg kaydetti.

Grubun bir diğer maçında Çekya, İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek, mayıs ayında Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.

Ay-yıldızlılar, oynadıkları üç maçta sadece 1 puan toplayarak grup aşamasını dördüncü sırada tamamladı ve B Ligi

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