Türkiye ve Avusturya 18.kez karşı karşıya!

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 17 maçta Avusturya 9 galibiyet alırken, Türkiye ise 7 kez galip geldi. İki takım arasındaki tek beraberlik ise geçtiğimiz yıllarda yaşandı.



TOPLAM GOLLER: TÜRKİYE 23, AVUSTURYA 24



Bu mücadelelerde Türkiye toplam 23 gol kaydederken, Avusturya 24 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki rekabet genel skor açısından dengeli bir görüntü çiziyor.



SON KARŞILAŞMA: AVUSTURYA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ



Son maçlarına dair hatırlanan en çarpıcı detay, Avusturya'nın 26 Mart'ta Viyana'da 6-1'lik skorla galip gelmesi oldu. Bu, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kaydedildi.



TARİHSEL BAKIŞ: TÜRKİYE'NİN İLK GOL SEVİNCİ



A Milli Takım, Avusturya ile ilk karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamamıştı. Ancak zamanla gelişen performanslarıyla Türkiye, son 9 maçta Avusturya'ya karşı 6 galibiyet elde etti. İki ekip arasındaki rekabet sürekli bir ilerleme içinde.

