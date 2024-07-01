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Türkiye ve Avusturya 18.kez karşı karşıya!

Türkiye ve Avusturya milli futbol takımları, yarınki maçlarıyla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, her iki ülke için de EURO 2024 yolunda kritik bir adımı temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:24
Türkiye ve Avusturya 18.kez karşı karşıya!

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 17 maçta Avusturya 9 galibiyet alırken, Türkiye ise 7 kez galip geldi. İki takım arasındaki tek beraberlik ise geçtiğimiz yıllarda yaşandı.

TOPLAM GOLLER: TÜRKİYE 23, AVUSTURYA 24

Bu mücadelelerde Türkiye toplam 23 gol kaydederken, Avusturya 24 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki rekabet genel skor açısından dengeli bir görüntü çiziyor.

SON KARŞILAŞMA: AVUSTURYA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Son maçlarına dair hatırlanan en çarpıcı detay, Avusturya'nın 26 Mart'ta Viyana'da 6-1'lik skorla galip gelmesi oldu. Bu, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kaydedildi.

TARİHSEL BAKIŞ: TÜRKİYE'NİN İLK GOL SEVİNCİ

A Milli Takım, Avusturya ile ilk karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamamıştı. Ancak zamanla gelişen performanslarıyla Türkiye, son 9 maçta Avusturya'ya karşı 6 galibiyet elde etti. İki ekip arasındaki rekabet sürekli bir ilerleme içinde.

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